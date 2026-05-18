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18 de maio de 2026 às 18:00

Ucrânia apresenta primeira bomba guiada produzida no país para ataques de precisão

O Ministério da Defesa da Ucrânia divulgou imagens que mostram a primeira bomba aérea guiada produzida internamente, desenvolvida ao longo de 17 meses. Segundo as autoridades ucranianas, a arma já passou nos testes necessários e está pronta para ser usada em combate.

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