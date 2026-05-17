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17 de maio de 2026 às 14:45

Explosão de camião de combustível em posto de gasolina na Rússia faz seis feridos

Uma explosão num posto de combustível na cidade de Pyatigorsk, no sudoeste da Rússia, provocou seis feridos, este sábado, segundo as autoridades locais. O incidente ocorreu durante a descarga de combustível, tendo ainda causado danos em edifícios residenciais nas proximidades.

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