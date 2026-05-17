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17 de maio de 2026 às 17:06

Autoridades capturam crocodilo com mais de três metros junto a zona residencial na Carolina do Norte

Vários agentes da polícia intervieram para capturar um crocodilo, esta segunda-feira, que se aproximou de uma estrada movimentada e de uma área residencial no estado norte-americano da Carolina do Norte. O animal, com mais de três metros de comprimento e mais de 180 quilogramas, foi imobilizado e posteriormente transferido para uma zona mais remota em segurança.

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