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04 de maio de 2026 às 18:30

Polícia e crocodilo içados de helicóptero durante operação para recuperar restos mortais de empresário na África do Sul

A polícia sul africana conseguiu recuperar restos mortais humanos, após um agente ter entrado no rio Komati e ter sido içado de helicóptero juntamente com um crocodilo suspeito de ter devorado o homem desaparecido. Segundo as autoridades, o animal já estava morto e vão ser realizados testes de ADN para confirmar se os restos mortais pertencem ao empresário que há uma semana terá sido levado pela corrente.

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