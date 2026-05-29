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29 de maio de 2026 às 12:00

Momento de terror na piscina: pai salva filha segundos após cair à água

O que parecia ser um momento tranquilo junto à piscina transformou-se em segundos de pânico. Uma menina escorregou e caiu à água, mas o pai reagiu de imediato e conseguiu puxá-la para segurança antes que a situação terminasse em tragédia.

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