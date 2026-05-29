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29 de maio de 2026 às 12:59

Cadete da Força Aérea tentou dar um “chest bump” ao vice-presidente JD Vance (que respondeu)

Durante uma cerimónia da Força Aérea dos EUA, um cadete tentou um “chest bump” ao vice-presidente JD Vance, um cumprimento informal em que duas pessoas batem levemente o peito uma na outra,mas o momento acabou por surpreender o público. A reação gerou risos e aplausos na plateia, tornando o instante viral pela situação inesperada.

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