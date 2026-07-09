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09 de julho de 2026 às 16:24

Bonnie Tyler, a cantora de voz “rouca e potente” que marcou os anos 80

A cantora galesa Bonnie Tyler morreu esta quarta-feira à noite, aos 75 anos. O jornalista Luís Silva recorda o percurso da cantora que marcou as décadas de 70 e 80 e que vivia há alguns anos no Algarve.

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Bonnie Tyler deixa uma e algumas das canções mais reconhecíveis dá década de 1980.

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