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09 de julho de 2026 às 17:55

Rei Carlos III e rainha Camila visitam zoo de Londres para assinalar os 200 anos da Sociedade Zoológica

O rei Carlos III e a rainha Camila visitaram o Jardim Zoológico de Londres para assinalar o 200.º aniversário da Sociedade Zoológica da cidade. Durante a visita, ficaram a conhecer o trabalho desenvolvido ao longo dos últimos dois séculos.

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