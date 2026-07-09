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09 de julho de 2026 às 12:47

Filme da Semana | Kafka na intimidade

A vida do escritor checo Kafka, autor dos clássicos 'O Processo' e 'A Metamorfose', é a base do drama 'Franz', que oscila entre passado e presente para um olhar desconcertante. O estreante Idan Weiss dá vida ao celebrado autor.

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