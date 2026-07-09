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09 de julho de 2026 às 17:59

Almada sem água: Ministra aponta aumento do consumo como causa e fala em 3 semanas para estabilizar o sistema

A Câmara de Almada decretou, na quarta-feira, situação de alerta, na sequência das falhas no abastecimento de água no concelho.

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