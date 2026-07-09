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09 de julho de 2026 às 12:00

Trump diz que EUA já venceram militarmente enquanto continua a atacar o Irão

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou, na quarta-feira à noite, que os Estados Unidos já tinham vencido militarmente o Irão, após lançar novos ataques contra alvos no país.

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