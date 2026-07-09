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Bonnie Tyler (1951-2026), a voz que fez do excesso uma assinatura

A cantora galesa morreu esta quinta-feira, aos 75 anos, em Faro. Deixa uma carreira marcada por êxitos e algumas das canções mais reconhecíveis dá década de 1980.

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Bonnie Tyler (1951-2026), a voz que fez do excesso uma assinatura
Tiago Neto 09 de julho de 2026 às 12:08
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Bonnie Tyler morreu em Faro aos 75 anos. No legado ficam alguns dos maiores êxitos da pop dos 80's
Bonnie Tyler morreu em Faro aos 75 anos. No legado ficam alguns dos maiores êxitos da pop dos 80's AP Photo/Alastair Grant

Nascida Gaynor Hopkins, em 1951, em Skewen, perto de Swansea, no País de Gales, Bonnie Tyler cresceu numa família operária, com cinco irmãos, e começou a cantar em clubes locais enquanto trabalhava numa mercearia. A carreira profissional arrancou nos anos 70, depois de assinar pela RCA e adotar o nome artístico com que ficaria conhecida. O primeiro single passou despercebido, mas o segundo, , levou-a ao top 10 britânico e abriu caminho a uma sequência de êxitos.

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