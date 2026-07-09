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09 de julho de 2026 às 15:23

Rui Cristina revela que foi constituído arguido: "Quem perdeu nas urnas está a querer ganhar nas queixas"

O presidente da Câmara de Albufeira, eleito pelo Chega, revelou nas redes sociais que foi constituído arguido. Em causa estão suspeitas de crimes de discriminação racial e incitamento ao ódio, associadas a declarações polémicas sobre a comunidade cigana.

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