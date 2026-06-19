Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
19 de junho de 2026 às 16:32

"André Ventura é uma espécie de torpedo sem direção que volta atrás com a sua palavra", acusa Hugo Soares

Hugo Soares não poupou nas críticas ao líder do Chega.

Adicione como fonte preferencial no Google

O líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, esteve no NOW esta sexta-feira e comentou o chumbo do pacote laboral no Parlamento. Durante a entrevista, o deputado acusou o presidente do Chega de recuar no .

Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30