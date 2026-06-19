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19 de junho de 2026 às 15:19

Robôs humanóides participam em corrida de barcos-dragão na China

A província chinesa de Sichuan recebeu uma competição pouco habitual, com robôs humanóides a remar em barcos-dragão, numa demonstração que procurou aliar inovação tecnológica e património cultural.

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