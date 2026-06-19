Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
19 de junho de 2026 às 14:51

Montenegro e PSD com reforma laboral chumbada: "Talvez tenham embarcado num excesso de confiança"

Análise de Diana Ramos, diretora do Negócios, e de Alexandre Malhado, jornalista da SÁBADO.

Adicione como fonte preferencial no Google

Diana Ramos, diretora do Negócios, e Alexandre Malhado, jornalista da SÁBADO, abordaram no NOW o , que com o voto contra do Chega e todos os partidos de esquerda, que deixou o Governo liderado por Luís Montenegro isolado na Assembleia da República.

Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30