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19 de junho de 2026 às 14:24

"É um dia de festa": Secretário-geral da CGTP emociona-se e celebra chumbo da reforma laboral

Tiago Oliveira celebrou na Assembleia da República.

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O secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira, celebrou na Assembleia da República do Governo para o novo pacote laboral, classificando a decisão como uma vitória histórica após 'onze meses de luta' dos trabalhadores. Em declarações ao NOW, o líder sindical sublinhou que 'seria a luta dos trabalhadores que iria determinar qualquer desfecho' e acusou o executivo de governar 'de mãos dadas com uma minoria, com os patrões'. Tiago Oliveira referiu ainda que a contestação social condicionou os votos dos partidos políticos no Parlamento.

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