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19 de junho de 2026 às 15:26

A reação de Montenegro ao chumbo do pacote laboral: "Para o Governo as pensões são sagradas"

Proposta de lei do Governo foi rejeitada na generalidade.

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O primeiro-ministro, Luís Montenegro, garantiu que "o Governo não vai desistir de dar a Portugal condições para que o País seja mais competitivo, para gerar melhores oportunidades de emprego e pagar melhores salários", numa primeira reação ao da revisão da lei laboral proposta pelo Governo.

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