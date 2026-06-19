Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
19 de junho de 2026 às 17:00

Adeptos escoceses estão a esgotar cerveja nos bares de Boston

A famosa cerveja escocesa Tennent’s está entre as preferências dos adeptos da seleção da Escócia, que têm esgotado os stocks desta cerveja no bares de Boston, EUA, onde jogam as duas primeiras partidas da fase de grupos do Mundial 2026.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30