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21 de maio de 2026 às 14:30

“Era capaz de adotar os dois”, admite homem que encontrou menores franceses abandonados pela mãe

Dois irmãos, de 3 e 5 anos, foram deixados vendados e depois encontrados por Alexandre Quintas à beira de uma estrada.

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