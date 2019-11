Vários YouTubers portugueses promoveram durante vários meses sites de apostas online sem licença para operar em Portugal. Entre os criadores de conteúdos envolvidos estão SirKazzio, Wuant e Windoh que, entre os três, mais de dez milhões de subscritores. Estes YouTubers promoviam sites como o Blaze ou o Drakemall. O primeiro, entretanto já não está ativo em Portugal. YouTube bloqueou muitos desses vídeos. Podem estar a incorrer em crimes de promoção de jogos junto a menores, revela a Rádio Renascença Os vídeos foram várias vezes patrocionados por estas marcas. Em maior parte dos casos o patrocínio surgia no início do vídeo, com o YouTuber a explicar como se usavam aqueles sites e onde apareciam a apostar grandes quantias e, por vezes, a ganharem prémios na casa das dezenas de milhares de euros. Entre outros YouTubers a fazerem publicidades a sites de apostas estão Tiagovski, Diogo Costa ou Cabana André."Exigimos aos criadores do YouTube que garantam que o seu conteúdo cumpra as leis locais e as nossas Diretrizes da Comunidade do YouTube. Inclui o facto dos criadores anunciarem que se trata de 'product placement' ou conteúdo pago nos seus vídeos de forma a que os espectadores sejam informados adequadamente. Se algum vídeo violar estas políticas, agimos rapidamente e em conformidade", afirmou um porta-voz da Google, empresa proprietária do Youtube, em resposta à Renascença.A decisão do YouTube de encerrar os vídeos já foi comentada por Wuant, um dos YouTubers de maior sucesso. "O YouTube removeu o meu último vídeo porque o patrocinador quebra os termos de serviço (...) Vão [sic] haver menos vídeos temporariamente, obrigado pelo apoio pessoal.", escreveu o criador de conteúdos.De acordo com a rádio, o site da Blaze funcionava com uma licença atribuída em Curaçao, uma ilha situada nas antigas Antilhas Holandesas, nas Caraíbas, licença essa que não é válida para operar em Portugal."Nos termos do regime do jogo online, a exploração e a promoção de jogos online não autorizados, por qualquer meio, constitui crime", disse Filipe Mayer, advogado da da CCA Law Firm, especialista nas áreas do jogo e da publicidade. O crime, segundo o Regime Jurídico dos Jogos e Apostas Online, é punível com uma pena até cinco anos de prisão ou pena de multa até 500 dias.O caso já foi denunciado ao regulador do setor do jogo, o Serviço de Regulação e inspeção do Jogo (SRIJ), pela Associação Portuguesa de Apostas e Jogos Online, associação que representa os operadores legais e o regulador confirmou àquela rádio que está a investigar o caso.