Calças azuis que dão pelas canelas, sapatilhas da mesma cor, uma t-shirt justa, um boné virado ao contrário que deixa ver uma madeixa loira. Assim se apresentou Hugo Strada, de 36 anos, no programa Curto Circuito da Sic Radical. Enquanto apresentava a sua equipa de 10 pessoas, houve um outro membro da Team Strada que chegou ao estúdio, atrasado. É anunciado pela apresentadora como "Dumbástico" e o jovem de 16 anos salta para o colo do líder do grupo, beijando-o depois nos lábios. A situação pareceu passar despercebida ao grupo reunido no local. Mas a mesma foi vista pelo humorista Pedro Teixeira da Mota que gravou um vídeo onde descreve aquele momento entre os dois homens como "estranho". É que o jovem brasileiro tem 16 anos e Hugo Strada tem 36.

O vídeo de Pedro Teixeira da Mota foi visto mais de 375 mil vezes e recebeu 20 mil partilhas, só na rede social Twitter. A partir dessa publicação, milhares de outras referindo-se à Team Strada surgiram, muitas delas com acusações fortes contra o seu fundador. Hugo Strada nega todas as acusações e promete recorrer à justiça.



Crianças que trabalharam com aquela equipa e diretamente com o agente vieram à redes sociais denunciar situações de abuso de autoridade, bem como outros colegas que fazem do YouTube a sua vida.









O YouTuber João Sousa, cujo canal tem mais de 700 mil seguidores, escreveu na sua rede social Twitter: "Eu estou há imenso tempo para dar expose à team strada no youtube mas a minha agente não me deixa, ando a estudar o caso deles há algum tempo e quanto mais coisas vejo mais preocupado fico e sinto que fazer isto já é mais um dever cívico do que outra coisa".



Minutos mais tarde, o jovem YouTuber colocou um vídeo na sua página de Twitter onde mostrava aquilo que considerava serem momentos "desconfortáveis e duvidosos" que envolvem Hugo Strada e a sua equipa. Mais tarde escreveu ainda: "Antes de mais, entendam que não tenho nada contra os membros da Team Strada, no meu ponto de vista são apenas vitimas", publicando depois o vídeo que se encontra abaixo.









No vídeo é possível ver o homem a entrar numa casa-de-banho onde está uma jovem, acompanhado de amigos; a tocar numa campainha de uma fã durante a madrugada ou a interagir com jovens fãs do sexo feminino, tocando-lhes no braço e na perna.



João Sousa disse ainda que se ia juntar com advogados e "trabalhar esta situação legalmente para não meter em risco nenhuma das testemunhas tanto a nível jurídico como físico, pois pelo que estou a entender penso que poderá ser uma realidade".



O que é a Team Strada?



A 4 de abril de 2018, no YouTube, um novo canal carregou o seu primeiro vídeo, com o título "A NOVA CASA DOS YOUTUBERS!!!", uma referência a uma casa onde moraram alguns dos YouTubers mais famosos de Portugal. No minuto e 23 de vídeo podia ver-se uma moradia com piscina e no fundo da mesma uma inscrição onde se lê "Team Strada".



A meio do vídeo surge uma sequência onde um homem com uma jersey (género de t-shirt de jogador de futebol) com o nome "Escobar" inscrito em cima e, em vez de um número um cifrão. Esse homem entra numa sala com jovens que o cumprimentam e, quando chega à rua, o homem - Hugo Strada - abre bem os braços como que a dizer "tudo isto é meu". Surgia assim um novo canal de YouTube com um conceito que não era inédito: vários jovens reunidos numa casa a produzir conteúdo para o YouTube e restantes redes sociasi, apelando a um público mais jovem e que trocaram a televisão pelos ecrãs de computador e telemóvel.



O vídeo seguinte mostra os jovens a chegarem à casa "de 2 milhões". Hugo Strada aparece a mostrar a casa aos jovens, extasiados com a hipótese de habitar naquela casa. Quando veem a piscina, alguns dos jovens ficam de roupa interior e saltam para a piscina.



O canal continuou a crescer e alguns membros entraram e outros saíram. Mas Hugo Strada manteve-se sempre à frente da equipa. E o canal somou milhões de visualizações, tanto que o grupo conseguiu parcerias e digressões nacionais, com encontros com milhares de jovens em centros comerciais espalhados pelo país.



Os vídeos da equipa são semelhantes ao de tantas outras dezenas de criadores de conteúdo para o YouTube. Partidas, desafios, atividades radicais, canções, danças e vídeos de "clickbait", com títulos sugestivos como "Vamos ser pais", ou fingirem que tinham perdido membros do grupo. Algumas atitudes fizeram com que fossem tecidas muitas críticas ao grupo, mas a verdade é que entre dezenas de vídeos, aquele com menos visualizações chegou às 30.000. E os comentários mostram que este fenómeno não se restringe a Portugal, com muitos utilizadores a verem os vídeos a partir do Brasil.



Quem é Hugo Strada?



Com 36 anos e com uma namorada, o líder do grupo chama-se Hugo Strada e foi o responsável por unir a equipa. Tem sido acusado de extorquir crianças com o seu grupo e há até quem desconfie da sua relação com as fãs.



Num vídeo colocado no seu canal pela equipa chamado "Quem conhece melhor o Strada", os jovens são convidados a mostrar as curiosidades que sabem sobre o seu líder. Entre perguntas como: "Qual a bebida favorita do Strada" ou "Qual é a imagem de marca do Hugo", há outras mais pessoais.



Quando confrontados com a pergunta "Com que idade é que o Hugo perdeu a virgindade", cinco jovens afirmaram saber a resposta. "17", disse uma das membras da equipa. "Pois foi... Como é que sabes", indaga Hugo Strada, ao que um jovem responde "Toda a gente sabe isso, Hugo". O líder informa depois que a informação está no seu livro.

Depois existe ainda uma pergunta da "entrevistadora" que indaga ao grupo: "Esta todos têm de saber, quanto mede a pila do...". Vários dos membros riem-se, embora outros tenham uma reação menos entusiasta.



Os seus agenciados dizem que as suas maiores virtudes é "ser muito intuitivo" e "arriscar tudo". As piores características não foram perguntadas no vídeo.



As acusações a Hugo Strada

Uma passagem rápida pelas redes sociais mostra milhares de publicações sobre o tema. Algumas a defender o grupo de YouTubers, outras a atacarem o grupo e o seu fundador.



Depois do vídeo de João Sousa, duas YouTubers e antigas membros da equipa da Tem Strada vieram a público fazer denúncias sobre a equipa e o seu fundador. Uma jovem YouTuber que dá pelo nome Luana escreveu na sua conta de Twitter que teve ataques de ansiedade depois de sair equipa devido às ameaças que sofreu e por ter sido "tratada como merda e restos".



"Tentei seguir a minha vida mas depois são só bocas e indiretas de uma pessoa que tem idade para ser meu pai, e em momento algum eu falei merda, sempre me contive e passei uma imagem boa demais dele na net", escreveu ainda Luana, referindo-se a Hugo Strada, acusando depois o fundador do grupo de "abuso psicológico", afirmando ainda que o gerente do grupo "não paga nos eventos" que a equipa fazia e que tanto ela como outros membros do grupo decidiram sair devido a este tipo de comportamentos.



Outra utilizadora das redes sociais e antiga membra do grupo chamada Melanie Vicente corroborou as acusações feitas por Luana: "Acham que aquela merda não é só about fazer dinheiro?? Quase com 200k no youtube e ainda andam a fazer 100k tour, e adivinhem para quem vai todo o dinheiro", sugerindo que todos os ganhos seriam para o fundador do grupo.





Não há/houve extorsão infantil?? Ele aproveita-se/aproveitou-se da nossa ingenuidade dizendo "agora é trabalho duro para depois terem muito", todas as semanas eu ouvia "vêem aí coisas grandes" e merda nenhuma vinha.

Mais eu consegui sozinha em tão pouco tempo, doq com esse gajo. — mel (@melanievicente6) July 25, 2019







No entanto, Luana deixou um parêntesis onde afirmava: "não concordo com as acusações de pedófilia, acho isso de uma gravidade extrema", dando a entender que nunca tinha tido conhecimento de comportamento impróprio entre Hugo Strada e os membros menores da equipa.





Por agora acabo por dizer que não concordo com as acusações de pedófilia, acho isso de uma gravidade extrema. E deixo ja isto aqui também pic.twitter.com/jxNXsKXr74 — (@wluanapch) July 25, 2019







Um dos ainda membros da equipa, que dá pelo nome de "Dumbo", de 16, partilhou o vídeo de outra elementa do grupo, de seu nome Maria Nunes, de 18 anos, em que esta parecia sugerir que as críticas que estavam a surgir se deviam apenas ao facto de o grupo ser famoso.



O jovem brasileiro veio ainda público explicar a questão do beijo que trocou com Hugo Strada no programa da Sic Radical: "Quando vocês eram mais novos davam um " beijinho" no vosso pai, então pronto o Hugo é como um pai que nunca tive do meu lado, até mete piada", escreveu.





Quando vcs eram mais novos davam um " bjinho " no vosso pai, então pronto o hugo e como um pai q nunca tive do meu lado, até mete piada kkkk — DUMBO (@DUMBASTICOO) July 24, 2019





Já Hugo Strada veio, através do Instagram comentar o caso. "Estando eu e a Team Strada a ser alvo de comentários difamatórios e de acusações que põe em causa o meu bom nome, estando inclusive a haver manipulação de imagens, informo que irei encaminhar o assunto para que sejam tomadas as medidas legais para repor a verdade", escreveu o agente na sua página pessoal de Instagram, acrescentando ainda: "Repudio qualquer acusação que me tem sido feita".





A SÁBADO tentou entrar em contacto com membros e ex-membros da Tem Strada, mas não obteve respostas.