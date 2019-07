YouTuber de seis anos compra propriedade por €7 milhões

Boram, uma menina da Coreia do Sul que faz vídeos para o YouTube, comprou uma propriedade de cinco andares na cidade de Seul, Coreia do Sul, no valor de cerca de 7 milhões de euros. O processo da compra foi feito através dos pais da YouTuber.

A família da criança de 6 anos começou a fazer vídeos com Boram há um ano e, no total dos seus dois canais – um em que faz criticas a brinquedos e o outro onde faz vídeos do seu dia-a-dia - conta já com mais de 30 milhões de subscritores. Mensalmente, a família ganha cerca de 3 milhões de euros.

Um dos vídeos mais vistos tem 376 milhões de visualizações. No vídeo, Boram faz noodles instantâneos com utensílios de cozinha de plástico.

Alguns dos vídeos de Boram geraram controvérsia na Coreia do Sul pelos valores que promovem. A organização não-governamental Save the Children chegou mesmo a fazer uma denúncia à polícia na sequência das queixas recebidas por pais preocupados. O tribunal de família ordenou que se retirassem alguns dos vídeos controversos, como um em que Boram aparece a tirar dinheiro da carteira do pai.