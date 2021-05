Uma em cinco mulheres já passou por precariedade menstrual

Um barómetro realizado pela Règles Élémentaires, uma associação francesa de combate à precariedade menstrual, em parceria com a Opinion Way, revelou que 20% de todas as mulheres adultas já passaram por algum tipo de insegurança menstrual - leia-se, de dificuldades de acesso ou privação de produtos menstruais.



Os resultados do estudo "Os Franceses e a precariedade menstrual" coincidiram com o Dia Internacional da Higiene Menstrual, celebrado a 28 de maio, criado para promover a consciencialização da importância dos bons hábitos de higiene menstrual e quebrar tabus que persistem em torno da menstruação.



A Règles Élémentaires revelou ainda que, entre as entrevistadas, 57% das mulheres não tiveram uma educação formal acerca da menstruação, e 47% delas nem sequer tinha ouvido falar do fenómeno até à puberdade. Ainda que 70% se tenham considerado confortáveis em abordar o tema em família, outras 57% opinaram que a menstruação continua a ser objeto de tabu em contexto social.