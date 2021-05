Dois projetos apresentados na Assembleia chamaram a atenção para o tema das mulheres que não têm acesso a produtos de higiene íntima. "É bom as pessoas começarem a acordar para esta realidade", diz especialista.

Pobreza menstrual afeta milhares de portuguesas. "É mais do que não ter dinheiro para pensos"

É um problema que afeta milhões de mulheres pelo mundo fora, mas que continua a passar despercebido até em países mais desenvolvidos. Em Portugal mais de 16% das mulheres revelou enquadrar-se numa situação de pobreza menstrual e o caminho para acabar com este problema está longe.

A sexóloga Vânia Beliz está convicta de que o problema da pobreza menstrual tem de ser atacado na base, começando pelas escolas, um local "privilegiado e prioritário" para combater este problema que, extrapolando o estudo que apresentou o ano passado, afeta centenas de milhares de mulheres portuguesas. De acordo com o estudo levado a cabo por Beliz - e que é citado num projeto de resolução enviado para a Assembleia da República por Cristina Rodrigues -, num universo de 445 mulheres entre os 25 e os 44 anos, 16,6% afirmou ter "dificuldade económica na aquisição dos produtos de higiene".

Nas conclusões do mesmo estudo, Beliz e a professora universitária Zélia Anastácio afirmam que é essencial abordar o tema da menstruação num ambiente escolar e logo no primeiro ciclo, incluindo famílias na educação menstrual. "Ainda há muitas famílias em que as mães não conhecem o ciclo e não têm capacidade de explicar às filhas o que é a menarca [primeira menstruação]", diz a sexóloga Vânia Beliz em declarações à SÁBADO.