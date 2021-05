Sair de casa dos pais, outra vez

Nos dias antes de Jéssica Santos regressar a Lisboa, após 14 meses na casa que a viu crescer, a jovem e a mãe combinaram que faria a viagem sozinha. Preferiram não repetir a despedida penosa de 2014, altura em que Jéssica entrou num autocarro em Ourém para ir estudar para a capital, e ficou a acenar da janela, em lágrimas, à família. "Mas nesse sábado acordei com um aperto no peito, cheguei ao pé da minha mãe e começámos as duas a chorar", recorda. A mãe acabou por a acompanhar ao autocarro no passado dia 8 de maio.



Jéssica Santos, de 25 anos, foi uma das muitas jovens que, assim que o País começou a fechar devido à pandemia, em março de 2020, se mudou para casa dos pais. Era para ser temporário, mas, devido à gravidade da situação, passou a permanente. A mãe, Alexandra Santos, que viu, de repente, os três filhos em casa, recorda essa altura como um desafio: "Estava habituada ao meu espaço e de repente tinha-os todos em casa, passei a ter muitas coisas para fazer."



A filha quase faz das palavras da mãe as suas: "Tive de me habituar a uma casa cheia, a ter as regras todas da minha mãe, os horários. E senti falta do meu espaço e de estar sozinha." Com o levantamento das restrições, o regresso ao trabalho presencial ou a vontade de regressar a uma normalidade relativa, são muitos os jovens que estão a planear a segunda saída do ninho. Outros, como Jéssica, já saíram, deixando os pais com o coração nas mãos. "Fico nervosa quando eles vêm, mas fico ainda mais quando vão. Tinha a casa cheia e agora fiquei sozinha", diz Alexandra.