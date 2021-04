Lidl da Irlanda vai passar a oferecer produtos menstruais

O Lidl na República da Irlanda vai passar a disponibilizar de forma gratuita produtos menstruais como uma medida de combate à pobreza naquele país.





De acordo com o comunicado emitido pela empresa, o objetivo é ajudar aqueles que não têm capacidade para gastar dinheiro em produtos de saúde íntima, oferecendo estes produtos, dando uma folga orçamental às famílias.Para obter os produtos, todos os clientes vão receber um vale para uma caixa gratuita de tampões ou de pensos higiénicos por mês, através da aplicação do Lidl. A medida entra em vigor a 3 de maio.O Lidl comprometeu-se ainda a fazer doações trimestrais de produtos menstruais de forma a que pessoas sem abrigo e sem acesso à aplicação digital possam ter acesso a esta oferta, apesar das dificuldades. Um relatório do Departamento de Saúde e Departamento de Crianças, Igualdade, Deficiência, Integração e Juventude da Irlanda revela que, por ano, cada mulher gasta cerca de 96,72 euros em períodos de higiene íntima, valor que aumenta para os 121 no caso de aquisição de produtos para diminuir as dores menstruais. Os dados nacionais recolhidos para este estudo revelam ainda que entre 53 mil e 85 mil mulheres e jovens podem estar em risco de "pobreza menstrual".No total, há 168 lojas Lidl na República da Irlanda que vão entrar nesta campanha.Já há um programa estatal para oferecer produtos menstruais que começou com um estudo pioneiro em Dublin e que em 2020 foi revisto e recomendado para que fosse alargado.No ano passado, a Escócia tornou-se no primeiro país a permitir o acesso gratuito e universal a produtos menstruais em espaços públicos.