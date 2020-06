Os desafios foram muitos, mas o pediatra Hugo Rodrigues acredita que "o confinamento não foi tão longo para deixar grandes marcas destruídas pela maioria das crianças". É certo que a alimentação pode ter ressentido e que a redução no exercício físico nunca é vantajosa. "No entanto, volto a comentar que, quando tudo voltar ao normal, rapidamente como as crianças vão adaptar-se e retomar tudo o que ficou" em atraso ".

O pediatra, que trabalha na Unidade de Saúde Local Alto Minho, em Viana do Castelo, docente na Escola de Medicina da Universidade do Minho, acaba lançando O Livro do Seu Bebê - Os Primeiros 1000 Dias , da editora Contraponto. Com 40 anos, pediatra há nove, Hugo Gonçalves compartilha na sua página do Facebook: Pediatria para todos as respostas a todas as dúvidas dos pais. Coisas tão simples como a partir de que idade é que as crianças podem comer queijo, o que são as convulsões febris ou como funcionam os hábitos de sono nas crianças são alguns dos temas debatidos na página que tem mais de 45 mil seguidores no Facebook. Mas tudo começou com o site - pediatriaparatodos.com - que já conta com mais de 11 milhões de visitas.

Quando Hugo Rodrigues usar medicina não pensou em logotipo em pediatria, então não terá um ano de curso, quando começará a ter cadeiras e se selecionar. Porque? "Se é um clichê, mas acho que gosto de tudo. É uma especialidade generalista, muito abrangente e isso me atrai, porque é um desafio constante. Além disso, ou lida com as diferentes faixas etárias é muito interessante, porque permite lidar com questões e problemas sempre diferentes. " O pediatra revela ainda quem atraiu a medicina preventiva. "A saúde já não é, há muitos anos, uma simples ausência de doenças, mas sim o bem estar físico, psicológico, social e sexual, pelo poder de contribuir para uma melhor saúde dos nossos bebês, crianças e adolescentes é algo profundamente gratificante E, como disse o meu professor de Pediatria, o Dr. Tojal Monteiro, 'a nós cabe-nos-o-papel-de-pegar-recém-nascido-pequeno-e-menor-e-cuidar-sempre-dele, para tornar-se um adulto não armado'. E essa tarefa é uma responsabilidade enorme, mas acima de tudo, um prazer imenso. "





De que forma os desafios da pandemia têm afetado as crianças?

Um problema grande tem sido a inatividade. Grande parte das crianças deixou de fazer atividade física, seja por terem suspendido os treinos e jogos, seja porque estão fechados dentro de casa. Não nos podemos esquecer que as crianças precisam de se mexer, de se desenvolver do ponto de vista motor e de gastar as suas energias, pelo que isso tem que ser assegurado também nesta fase. Os aglomerados de pessoas não devem existir, mas as crianças podem e devem andar no exterior com os pais, desde que estejam em contacto com outras pessoas que não convivam regularmente com elas.



Outro problema tem sido a alimentação e, aqui, temos dois grandes grupos de crianças: as que têm comido em excesso e de forma menos adequada e as que se passaram a alimentar pior, porque também gastam menos.

Por fim, uma palavra para uma das grandes preocupações dos pais, que tem que ver com o desenvolvimento e o impacto que este continuamente possa ter nas crianças. Em relação a isso, gostaria de os sossegar um pouco, porque apesar de tudo o tempo de confinamento não foi assim tão longo para deixar grandes marcas na esmagadora maioria das crianças. A partir do momento em que retomem a sua vida normal, rapidamente recuperam o que ficou para trás.



Quais foram as queixas mais comuns durante este período?

Penso que o maior desafio tem sido gerir as rotinas. Por um lado, as rotinas das crianças, com a necessidade de manter bons hábitos de sono e de alimentação, o que nem sempre é fácil com uma maior permanência em casa. Além disso, também as rotinas escolares, com as aulas à distância e as tarefas para cumprir têm sido um desafio grande para os pais.

Por outro lado, temos a conjugação dos deveres e interesses das crianças com as necessidades de teletrabalho dos pais. Nem sempre é fácil conciliar os dois, porque na verdade estão todos no mesmo espaço a fazer coisas diferentes e penso que essa foi e tem sido uma dificuldade grande.



Como os pais podem lidar com esta situação?

Primeiro, têm que estabelecer prioridades relativamente às rotinas. Se as crianças têm obrigações escolares ou horas certas para acordar, tem que se respeitar o seu descanso e ajustar as horas de adormecer ao que existia antes da pandemia.

Relativamente às tarefas das crianças, é importante minimizar as distrações e criar momentos tranquilos para eles as poderem desempenhar de uma forma adequada. Também a interferência dos irmãos deve ser minimizada, para não perturbar algo que pode já ser difícil, que é estar permanentemente em casa a trabalhar de forma aproximada ao que se passava na escola.

Quanto ao teletrabalho, acho importante também estabelecer horários mais ou menos certos, para que os filhos percebam que naqueles momentos os pais estão ocupados. E, fora deles, encontrar tempo de qualidade para usufruir em família, aproveitando o facto de agora terem mais tempo disponível uns para os outros.

Como acha que as crianças vão lidar com o facto de estarem afastadas dos amigos?

A maior parte tem saudades, principalmente se estivermos a falar de crianças mais velhas. As novas tecnologias, com as videochamadas e os jogos on-line são uma boa forma de aproximar as crianças e encurtar distâncias e podem ser usadas com esse fim.

Além disso, também o fazer os trabalhos de casa em conjunto - à distância de uma videochamada - permite uma interação interessante e uma aproximação, dentro do possível, à realidade anterior. Mas, volto a frisar que, quando tudo voltar ao normal, rapidamente as crianças vão adaptar-se e retomar tudo o que ficou em atraso.





O livro do pediatra foi editado este mês



No seu livro fala da importância dos primeiros mil dias. Qual é?

Os primeiros mil dias compreendem a gravidez e os primeiros dois anos. São uma altura-chave no crescimento e desenvolvimento, porque se sabe hoje que grande parte do que acontece durante esse período tem repercussões claras no presente, mas também no futuro de cada pessoa, mesmo na idade adulta.



Para se ter uma ideia, só durante estes primeiros mil dias: as crianças crescem metade da altura que vão ter na idade adulta; o cérebro atinge cerca de 80% do seu tamanho final; adquirem-se a maior parte das competências físicas, cognitivas, sociais e emocionais que vão ditar muitas das capacidades que cada pessoa vai ter. E ainda programa-se a forma como o sistema imunitário reage perante os diferentes estímulos, definido uma maior ou menor probabilidade de desenvolver doenças alérgicas ou autoimunes, por exemplo; define-se a forma como o organismo vai ser capaz de utilizar a energia, aumentando ou diminuindo a probabilidade de desenvolver obesidade, diabetes ou doenças cardíacas na idade adulta e estabelece-se muito do que vai ser a forma como cada criança se vai relacionar com os outros e gerir o seu equilíbrio emocional no futuro.

Estes são apenas alguns exemplos da importância fundamental dos primeiros mil dias. Aliás, esta importância tem sido amplamente difundida na comunidade médica e pediátrica nos últimos anos, mas penso que é importante também dá-la a conhecer à população geral, porque é claramente um período que pode marcar toda a diferença na vida e saúde presente e futura das crianças.





TODAS AS PESSOAS PRECISAM DE DESCANSAR PARA ESTAREM BEM FÍSICA E PSICOLOGICAMENTE. POR ESSE MOTIVO, É IMPRESCINDÍVEL DESCANSAR, PARA TERMOS BEBÉS DISPONÍVEIS PARA OS PAIS, PAIS E MÃES DISPONÍVEIS PARA OS BEBÉS

Os pais hoje sabem mais sobre os seus filhos ou procuram mais informação?

Penso que as duas... Há cada vez mais informação e, infelizmente, também desinformação, cujo acesso é, sem dúvida, muito fácil e praticamente imediato. Se aliarmos a isto a vontade que os pais têm de ser sempre melhores pais e tomar as melhores decisões para os seus filhos, não tenho dúvidas de que a procura de informação é cada vez maior. Como consequência, temos também pais que sabem mais do que sabiam há uns anos atrás, daí ter respondido que são as duas.

No entanto, queria alertar apenas para dois aspetos que me parecem muito importantes. Por um lado, a qualidade e as fontes de informação são de uma extrema importância. Não chega, de todo, ser-se popular para poder informar sobre determinados assuntos e a maternidade é um exemplo claro disso. Saber filtrar a informação é fundamental, mas nem sempre é fácil fazê-lo. Por outro lado, temos também a questão de o que fazer com essa informação. Acho que é sempre importante explicar o porquê do que se afirma, para que os pais possam perceber e, mais do que seguir um livro de instruções, sejam capazes de entender as razões e os motivos das escolhas que fazem. É isso que os vai ajudar a crescer enquanto pais e é esse o meu verdadeiro propósito.



Qual é o cuidado mais importante nos primeiros dias?

Não e fácil responder a essa pergunta, porque a lista é muito grande, mas se tivesse que escolher apenas um, diria o afeto. Os bebés precisam de contacto físico e carinho para se sentirem seguros e essa deve ser a maior prioridade de todas. Aliás, isto é válido para a vida toda, mas nestes primeiros dias é ainda mais notório. O afeto é fundamental para o equilíbrio emocional, mas também para o próprio crescimento e desenvolvimento físicos - friso isso especificamente no livro -, pelo que deve ser encarado permanentemente como uma verdadeira prioridade.



Quais são os maiores medos dos pais nos primeiros meses de vida dos bebés?

O maior medo é não decidir bem e não conseguirem ser bons pais e isso causa sempre bastante insegurança. A alimentação, o sono, as rotinas, as vacinas, são apenas alguns dos exemplos dos pontos que causam alguns receios aos pais.

Em relação a isso, deixo dois conselhos importantes. O primeiro é procurar boa informação, credível e fundamentada. O segundo é não terem medo de decidir. Devem escolher de acordo com a informação que procuraram, mas devem fazer escolhas que lhes façam sentido. Raramente há só um caminho a seguir, portanto não devem ter medo de decidir.

Ser mãe e ser pai é um caminho, não é algo que se construa de forma imediata. É um processo que se vai aperfeiçoando todos os dias e essa é uma das suas principais "magias". E, apesar de todos os pais quererem acertar sempre, isso não vai acontecer, mas também não é dramático. Há sempre um amanhã para corrigir o que correu menos bem e isso deve ser, claramente, um fator tranquilizador. Descomplicar e usufruir são duas das palavras que eu mais gosto de utilizar neste período tão sensível, mas que acho, genuinamente, que devem ser uma prioridade.



Qual é a preocupação mais frequente entre os pais?

Não acho que exista uma única preocupação mais frequente, mas diria que nos primeiros dias é provável que seja a alimentação, principalmente se a mãe estiver a amamentar. Muitas vezes os pais têm receio de que os bebés não estejam a alimentar-se de forma adequada e ficam com medo de isso estar a prejudicar o bebé. Na dúvida, é a evolução de peso que vai esclarecer se isso é verdade ou não, portanto é esse o "auxílio" quando surge essa insegurança.





SE [A AMAMENTAÇÃO] NÃO DER PRAZER NEM FOR UM MOMENTO MÁGICO E AGRADÁVEL PARA TODOS, DEVE SER REPENSADA

A amamentação costuma criar posições extremadas.

Todas as posições que sejam extremadas são erradas, na minha opinião. Não tenho dúvidas nenhumas de que a amamentação é o melhor começo de vida para todos os bebés e, nesse sentido, deve ser a escolha sempre que possível. Do ponto de vista nutricional, prático e relacional - o tão importante vínculo entre mãe e filho - é, sem dúvida, a melhor opção e, na maior parte das vezes, essa informação é passada de forma adequada. No entanto, é também fundamental perceber que há situações em que amamentação não está a funcionar como seria suposto, ou que a mãe não consegue ou não quer dar de mamar, e é preciso respeitar todas elas.



Não devemos nunca apontar o dedo a quem decide de forma diferente do que nós aconselhamos, mas há alguns profissionais de saúde que se sentem muito melindrados com isso. A nossa função é informar e ajudar nas escolhas, mas a última decisão é e deverá ser sempre dos pais. Por isso é que acho errado extremar posições, seja em que sentido for.



Que conselho daria a uma mãe sobre este tema quando ela tem dificuldades?

O primeiro conselho é não desistir à primeira. Devem procurar ajuda especializada e tentar perceber quais as soluções para as dificuldades que está a ter. Geralmente, há sempre soluções que permitem contornar a maior parte desses obstáculos, sem ser desistir.

Também gosto de deixar o conselho de que a amamentação deve ser uma fonte de prazer. Só assim faz sentido, pelo que não pode nunca ser encarada como um fardo. Se não der prazer nem for um momento mágico e agradável para todos, deve ser repensada.

O sono é um tema polémico, por que é que para uns é fácil e para outros não?

Pois é... A resposta é relativamente simples, porque as famílias são todas diferentes. Por isso mesmo é que não há fórmulas mágicas nem regras universais que sirvam para todos. O que me parece fundamental é perceber que o sono é uma necessidade básica para todas as pessoas, bebés, crianças, adolescentes ou adultos. E, nesse sentido, tem que ser encarado e "respeitado" como tal.



A privação de sono é um método de tortura, pelo que temos mesmo que entender desta forma e tentar proporcionar um descanso adequado para todos. E, depois, entender também que o mais importante é que seja algo funcional para aquela família. Gosto muito da palavra funcional, porque espelha exatamente o que quero dizer. Se funcionar bem para determinada família, não faz sentido estar a alterar comportamentos só "porque sim". Tal como disse, as pessoas são diferentes e as famílias são, obrigatoriamente, também diferentes, pelo que não se pode ter a pretensão desajustada de tentar que tomem todas as mesmas decisões.



Qual o maior erro dos pais?

Não gosto muito da palavra erro, prefiro responsabilidade. Mas, se tivesse que escolher um, escolheria o não respeitar a necessidade de descanso. Quando se é mãe ou pai tem-se a noção de que se passa a ter superpoderes e, na verdade, isso não é completamente errado. Todas as pessoas precisam de descansar para estarem bem física e psicologicamente. Por esse motivo, é imprescindível descansar, para termos bebés disponíveis para os pais, pais e mães disponíveis para os bebés e adultos disponíveis uns para os outros. E, sem descanso isso não é possível, não tenho dúvidas.



O movimento anti-vacinas tem crescido, como vê esse tema em Portugal?

Felizmente em Portugal ainda não é um problema com muita expressão. No entanto, é algo que tem crescido a nível mundial e cuja tendência também se vai constatando no nosso país. Confesso que me preocupa muito, porque ao longo das últimas décadas nós conseguimos construir um cenário muito bom de proteção contra a maior parte das doenças que matavam as nossas crianças e isso deve-se, em grande parte, à vacinação.



Deitar tudo isso a perder baseado em ideias pré-concebidas, sem fundamento científico - e é fundamental afirmar isto sem receio, sem fundamento científico -, apenas para ter protagonismo, ser diferente ou porque se acredita na teoria da conspiração é, no meu entender, uma atitude irresponsável. Respeito sempre a decisão individual e, tal como já disse antes, essa pertence sempre aos pais, mas é importante esclarecer que estamos a falar de um problema de saúde pública. Não vacinar é condicionar a saúde pública e, aí, temos que ser claros e não devemos ter receio nenhum em afirmar aquilo que a ciência demonstra de forma sólida desde sempre: as vacinas foram dos maiores avanços na Medicina, que salvaram e continuam a salvar muitos milhões de vidas em todo o Mundo. Não se morre das vacinas, mas das doenças sim...





Os acidentes com crianças são um problema, porque motivo são tão frequentes?

Os acidentes são inevitáveis com crianças, porque elas são naturalmente curiosas. Aliás, é essa curiosidade que faz com que eles se desenvolvam e aprendam, pelo que é algo necessário.

Também é importante perceber que os riscos devem ser minimizados, precisamente porque não conseguem ser devidamente acautelados por elas na maior parte das situações. E aí coloca-se a questão de ser necessário deixá-las explorar o mundo que a rodeia, por um lado. E a necessidade de reduzir os riscos grandes, pelo outro. Este equilíbrio é um desafio constante para os pais, que tem de ser gerido com bom senso.

Como as crianças precisam explorar para desenvolver e criar, isso implica executar alguns riscos. No entanto, os riscos grandes não são aceitáveis, pelo que faz sentido, na minha opinião, falar em risco controlado, para otimizar como experimentar e manter a segurança.



Qual foi a história mais memorável que aconteceu com sua página do Facebook?

Tenho várias histórias, mas acho particularmente bonito ou com algumas famílias que, ocasionalmente, e em momentos marcantes (natal, aniversários ...), me passa fotos de filhos com mensagens e agradece a ajuda em situações. É quase como se fosse um membro da família à distância e isso é muito gratificante.