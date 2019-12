A moda dos brinquedos escatológicos também chegou aos livros. Em O Alfabeto Nojento, de David Machado, e com ilustrações de David Pintor, encontramos a forma mais divertida - e bastante nojenta - para aprender o alfabeto. Há aventuras e peripécias do Henrique com fraldas, cocó, ranho e muito mais. As tranquinices e partidas do rapaz são memoráveis mas nunca deixam de lado a ideia pedagógica de aprender as letras. O autor David Machado, que escreveu livros infantis como A Noite dos Animais Inventados, O Tubarão na Banheira, Eu Acredito e Uma Noite Caiu Uma Estrela), conta que a ideia surgiu em brincadeira com os seus filhos.





David Machado explica que o livro, da Editorial Caminho, recebeu algumas críticas que o acusam de promover asneiras. Mas o autor - que escreveu dos romances como O Fabuloso Teatro do Gigante, Deixem Falar as Pedras, Índice Médio de Felicidade (Prémio da União Europeia para a Literatura, Prémio Salerno Libro d’Europa e adaptado ao cinema) - contrapõe e defende que ao falar das asneiras as obriga "a pensar sobre regras e limites, ainda que não se apercebam."Há uns anos, quando os meus filhos começaram a aprender a ler, todas as manhãs, a caminho da escola, fazia com eles jogos de letras e palavras. São jogos muito repetitivos e a certa altura pareceu-me que seria bem mais eficaz se houvesse humor misturado. De modo que inventávamos palavras e depois frases nojentas a partir de uma letra. Só muito depois me pareceu que poderia tornar-se um livro.As crianças são atraídas por tudo o que seja transgressor. O que não significa que tenham vontade de fazer o mesmo. Mas a ideia de haver algo que quebra com as regras e com qualquer conceito de normalidade é sempre bem-vindo. No caso das coisas nojentas há também o desejo de provocar uma reação nos outros. O que é nojento cheira mal ou tem mau aspecto. Alguém fará uma careta, virará a cara para o outro lado, fugirá. O poder de provocar essa reação através de algo tão natural e inofensivo como, por exemplo, um pum é muito aliciante.

Testou o livro primeiro em crianças para ver a reação? Como correu?

Normalmente, não testo os meus livros infantis com crianças, embora nos últimos anos os meus filhos acompanhem bastante de perto o processo. A verdade é que quando escrevo um livro infantil, a única criança em que penso é aquela que eu fui há mais de trinta anos. Tenho memórias muito nítidas dessa época. Não apenas de acontecimentos, mas sobretudo da forma como me sentia e pensava, como olhava o mundo ao meu redor. Estes livros são, na realidade, um caminho para a minha própria infância e, nesse sentido, o único teste que, para mim, eles precisam de passar é o do leitor que fui.





O livro O Alfabeto Nojento





É uma boa forma de cativar as crianças para a leitura com formas divertidas de pensar e partilhar o conhecimento?

O humor será sempre uma boa forma de fazer qualquer coisa. Mas muitas vezes o humor vive da irreverência, da desconstrução, da desordem. E a graça existe precisamente porque entendemos a presença desses elementos na piada. No caso d’O Alfabeto Nojento, as crianças riem-se das asneiras que a personagem faz precisamente porque compreendem que se tratam de asneiras, que são transgressões. Isso obriga-as a pensar sobre regras e limites, ainda que não se apercebam. Já li e ouvi comentários sobre como este livro é perigoso pois ensina as crianças a fazer asneiras. Parece estranho mas, em certa medida, estão a regressar aquelas ideias mais antigas da literatura infantil moralista. A literatura, incluindo a infantil, não serve para ensinar nada. Serve apenas para nos pôr a pensar.



Qual é a sua letra e traquinice preferida no livro?

Tenho várias. Algumas óbvias, como a "Fralda suja que o Henrique escondeu no frigorífico ao lado dos tomates.". Mas há outras que através das ilustrações maravilhosas do David Pintor adquiriram uma força que antes não tinha, como por exemplo a "Dentada que, sem querer, o avô deu no sabonete que o Henrique deixou na lata dos caramelos."