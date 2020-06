O dia em que 14 crianças ganharam uma família

Quando a bebé mais velha fez sete meses, Raquel pegou numa folha de cartolina prateada e montou uma coroa, que decorou com fotografias e o número sete. Trinta dias depois, a sessão fotográfica contou com um oito feito em papel e uma almofada grande, em formato de rosa. "Uma pirosada", brinca a própria. Com o mais novo, os três e quatro meses foram igualmente celebrados - houve bolo, balões e o respetivo número feito com fraldas descartáveis. "O meu filho ajudou-me a encher os balões e a fazer o quatro."

Durante mais de dois meses, além do seu filho biológico, de 11 anos, e da filha do seu marido, de cinco, Raquel e Diogo tomaram conta de dois bebés que até aí viviam na Associação Mimar, uma instituição de solidariedade social que acolhe temporariamente crianças até aos seis anos. Primeiro veio o mais pequeno, que Raquel tinha conhecido enquanto cuidadora na Mimar, com 14 dias e 1.800 quilos, um mês depois juntou-se a segunda bebé. "E de repente o nosso quarto passou a ter quatro habitantes", conta Raquel Bernarda. "Ele veio para nossa casa com dois meses e já fez cá o terceiro e quarto, entretanto tivemos que pedir uma cama à Mimar. Ela chegou com seis meses e saiu já a gatinhar pela sala toda."

Em casa de Joana Seabra Gomes, de 40 anos, ainda há cinco pessoas em vez das habituais quatro. Inês (nome fictício), tem sete anos e antes da pandemia já passava praticamente todos os fins de semana e férias com esta família. "Conhecemo-nos desde que ela tem quatro anos", conta Joana. "Na altura a Inês precisava de uma família amiga, porque o seu projeto de vida era voltar para a família biológica. Entretanto houve várias reviravoltas e nós fomos sempre acompanhando. Quando a Sofia [Pombo, presidente da direção da Mimar] me pediu para ficarmos com ela em permanência por causa da Covid-19, para nós a resposta era óbvia." Até então, Inês dividia quarto com as outras duas crianças da casa, com 10 e 12 anos. "Tínhamos um quarto com as camas e secretárias e outro para as brincadeiras, mas quando ela veio viver connosco decidimos transformar o quarto das brincadeiras no quarto dela, para ficar com um espaço próprio. Ela adaptou-se lindamente e agora o quarto já fica."

Sofia Pombo, presidente da direção da Mimar

O dia em que a Mimar fechou

Foi a 12 de março, quando o Governo decidiu fechar as escolas, que Sofia Pombo percebeu que a situação era de facto grave. "Se a Covid entra aqui não há grande coisa a fazer. Imagine que há um colaborador infetado, como é que se põe as pessoas de quarentena? Quem é que toma conta dos miúdos? Não temos recursos para funcionar com equipas em espelho, nem podemos reduzir horários. Além disso, os 18 funcionários que entram e saem contactam pelo menos com as suas famílias, isto não acaba em termos de relações. E como é que se mantém a distância social com crianças, metade com menos de um ano e a dar biberões?"

Apesar de ter um plano de contingência feito, Sofia não sentia nenhuma segurança em manter a instituição, que funciona no Estoril, aberta. A primeira hipótese que estudou foi fazer a quarentena na própria Mimar. "A ideia era haver um grupo que ia para lá 15 dias e que dormia na instituição, e depois outro, mas não tivemos adesão suficiente. Os colaboradores têm as suas famílias, era difícil." Foi assim que, entre o meio-dia e as duas da tarde de dia 13 de março, se avançou para outra solução: pedir aos colaboradores que acolhessem os miúdos nas suas casas. "Foi tudo decidido em 24 horas. Alguns colaboradores disseram-me que podiam levar uma criança, outros que era as que eu quisesse. Poderia haver alturas em que isto não fosse possível, depende muito das crianças que temos e da equipa - não os contratei a pressupor que iam levar crianças para casa."

A decisão foi tomada numa sexta-feira e no domingo a Mimar fechou. "Tivemos que escrever a 10 tribunais diferentes, mas basicamente executámos. O que dissemos foi: vamos fazer isto, se não estiverem de acordo digam-nos alguma coisa. Nenhum revogou. Era muito mais seguro, obviamente, e ajudámos a própria saúde pública, porque confinámos as pessoas." E foi assim que 14 crianças ganharam, pelo menos temporariamente, uma família a tempo inteiro: além dos sete colaboradores que levaram bebés e crianças para casa, houve dois casais voluntários que fizeram o mesmo. "E duas irmãs que foram para a sua família biológica, porque era essa a evolução natural. Já tínhamos dado um parecer para voltarem ao agregado, estávamos só à espera de resposta do tribunal", explica Sofia. "E em dois dias o tribunal aceitou alterar a medida." Neste momento, ainda há três crianças fora da Mimar, que começou a reabrir de forma faseada a 1 de junho - se tudo correr bem, as que estão com a família biológica podem nunca regressar à instituição que as acolheu.

O caso de Covid que atrasou a mudança

Sempre que possível, as crianças ficaram com os chamados cuidadores de referência - todas têm um. Foi o caso do primeiro bebé que Raquel recebeu em casa e que entretanto já começou a rir. "O Diogo estava com ele ao colo, a falar e a brincar, e aos três meses já ria às gargalhadas." Para Sofia, psicóloga de formação, é normal que assim seja. "Cada miúdo foi muito melhor compreendido. Houve um enorme aprofundamento da relação e até do vínculo, que é muito importante com os bebés. E foi muito giro o investimento que cada pessoa teve em cada miúdo." A experiência só veio provar aquilo que Sofia já defendia: "o contexto familiar é mais seguro e protetor, quer seja numa situação de saúde física, quer mental. Ainda não tive aqui nenhuma criança que, por muito bem que esteja na Mimar, não sinta falta de ser única e especial para alguém e isso é muito difícil numa instituição. Por isso é que muitas vezes mantêm uma relação próxima com os pais, mesmo que não sejam adequados. Aqui os bebés acordam com um cuidador e adormecem com outro, quem tem um bebé sabe que isso está longe de ser o ideal."

No caso de Inês, a mudança ainda demorou 15 dias. "Como houve um caso positivo de Covid na escola dos meus filhos, a Sofia achou melhor ela não vir logo para nós. Primeiro ficou 15 dias em casa de uma colaboradora da Mimar. Durante essas duas semanas falámos todos os dias e quando ela chegou os rapazes já estavam adaptados, foi mais fácil dedicarmo-nos a ela. Para os meus filhos foi uma decisão natural. Perceberam que era uma situação excecional, que a Inês precisava da nossa ajuda e que nós nunca a iríamos abandonar."

As camas da Mimar ficaram vazias em março



Todos tiveram que adaptar-se a novas rotinas. Em casa de Raquel, depois de os bebés acordarem, o normal era mudarem-se ambos para a sua cama. "A seguir tomávamos o pequeno-almoço todos juntos e o meu marido ia trabalhar." Desde que passou a haver bebés em casa, a secretária do filho também foi mudada para a sala. "Assim conseguíamos estar com os bebés e acompanhá-lo também. E ele também aproveitava para as suas escapadinhas dos trabalhos: ‘ah, espera, agora está um a chorar’. Disse-me várias vezes: ‘Pois mãe, quando eles saírem tu vais continuar a vê-los e eu não."

Para Joana a maior dificuldade foram as aulas. "A Inês prefere passar o dia a brincar, exige um adulto mais permanente a ajudá-la a estudar e a fazer os trabalhos, eles são mais resilientes nisso, percebem que têm que fazer." Mas nem tudo foi mais difícil: "esta forma diferente de aprendizagem tem resultado bem com ela. Tem muita dificuldade em estar concentrada e sentada a fazer uma ficha, mas ver a professora na televisão para ela é uma brincadeira. As aulas da telescola funcionam lindamente." Desde que se mudou a tempo inteiro para casa da sua família, "tem feito uma evolução espetacular", diz Joana, que pediu à Mimar um acompanhamento especial para ajudar Inês com as suas dificuldades na leitura.

Para a própria associação, a escola também trouxe dificuldades acrescidas. Durante o dia tinham, habitualmente, dois funcionários de manhã - quando muitos miúdos estavam na escola - e quatro à tarde. "Tínhamos cinco miúdos no primeiro ciclo e mais quatro ou cinco na creche e pré-escolar, com o fecho das escolas ainda precisei de mais pessoas para tomar conta deles", explica Sofia. Essa é uma das razões por que Inês ainda não regressou à Mimar. "O que nós dissemos é que pode ficar o tempo todo que for preciso. As férias já eram todas passadas connosco e nestas circunstâncias, como estamos a trabalhar de casa, pode continuar" – pelo menos até 26 de junho, quando terminam as aulas, não regressará à Mimar.

As crianças passam, em média, 13 meses na Mimar, que consegue alojar 18 miúdos em simultâneo



Ver os pais em videochamada

Para ajudar com a logística, houve sempre um colaborador da associação disponível para transportar camas, fraldas, leite e o que mais fosse preciso até casa dos colaboradores e das famílias voluntárias. "Quando viemos para casa, em março, trouxemos roupas muitos quentes, e entretanto já nos vieram trazer outras mais frescas", conta Raquel. Joana também pediu roupa. "Sempre que a Inês vinha assumimos que fazia parte da família e que era roupa da nossa responsabilidade. Tive sempre roupa, mas nunca tinha imensa coisa. Além disso a roupa que tínhamos estava a ficar-lhe curta, por isso pedi que me mandassem." Inês levou também os livros da escola e alguns - poucos - brinquedos. "O peluche com que dormia já era cá de casa e não o larga."

Todas as manhãs, o acordar dos miúdos era partilhado num grupo de whatsapp, tal como o fim do dia. "Estabelecemos, também uma reunião semanal via Zoom com a coordenadora e comigo, para perceber se estava tudo bem. Há um bebé que mudou imenso e eu costumava dizer à colaboradora que o tinha trocado", conta Sofia. Os telefones serviam igualmente para alguns miúdos contactarem com as suas famílias biológicas. "Os miúdos que ficaram confinados connosco passaram a ver os pais por videochamada. Foi o que mais me custou nesta pandemia, porque em alguns casos há contactos e são muito importantes", explica Sofia Pombo. Ainda assim, enquanto viveram em exclusivo com uma família, as videochamadas foram mais frequentes. "Há outra disponibilidade, na Mimar o rácio é de um adulto para quatro crianças e meia, ou estão com quatro ou com cinco, e se estou a gerir uma videochamada tenho a pessoa que devia estar com cinco com nove."





Em casa de Joana, Inês foi mantendo assim o contacto com a sua rede. Era aliás a única forma de o fazer - até ao fim de maio, as crianças que vivem em instituições não tiveram direito a visitas de familiares; nos lares de idosos, por exemplo, as visitas começaram a ser autorizadas no dia 11 do mesmo mês. Essa foi uma das razões que levou a Mimar a acelerar a ida de duas crianças para a sua família biológica. "Se não fosse assim, e isso é que nos assustou imenso, estas miúdas iam ficar sem ver a mãe." A medida foi aprovada de forma provisória, primeiro por dois meses e entretanto por outros dois. "Ainda estamos a ver se corre bem."

Neste momento, além de Inês e das duas irmãs que voltaram para a sua família biológica, já todas as outras crianças regressaram à Mimar. "Reabrimos com seis crianças que regressaram e duas que foram acolhidas de novo." Os mais crescidos, que já tinham saudades uns dos outros e vontade de socializar, foram os primeiros a voltar. "A Mimar tem um espaço de brincadeira que a casa das pessoas não tem, até lá fora andam de bicicleta. E todos saem imenso, mesmo os bebés vão dar uma volta no bairro de manhã."

Em casa de Joana, Inês continua a ser a mais enérgica dos três. "Os rapazes são miúdos tranquilos e caseiros. Ela tem um bocadinho mais energia, mas temos um cão e uma gata e estão sempre aos pinotes." Para Raquel, nada foi particularmente complicado, nem mesmo as noites. "O mais pequeno é um bebé super tranquilo. Acorda de quatro em quatro horas, às vezes estica até às cinco. A ela deitávamo-la às 20h30, 21h e chegava a só acordar às 6h, 7h. O meu marido dizia muitas vezes: ‘esta miúda é espetacular’. Só o fim da experiência não foi inteiramente pacífico, admite Raquel. "Custou-me um bocadinho voltar, a pessoa apega-se, mas sou crescida, tenho que saber lidar com estas emoções. É uma experiência que vou levar para a vida. E espero ter feito alguma diferença na vida deles."