Um terço das crianças portuguesas tem excesso de peso

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Em 2022, cerca de 31,9% das crianças portuguesas tinha excesso de peso, das quais cerca de 13,5% apresentava obesidade. Os números divulgados esta terça-feira fazem parte do estudo Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI) Portugal e dizem respeito a crianças entre os 6 e os 8 anos.





De acordo com esta investigação, a região dos Açores foi a que mostrou um maior predomínio de crianças com excesso de peso, tanto em 2019 (ano do estudo anterior), como em 2022. Já o Algarve foi a região que apresentou uma tendência contrária à registada no arquipélago.

Apesar dos dados relativos a Portugal se situarem dentro dos que são apresentados na média europeia, a verdade é que em 2022, um terço das crianças apresentava excesso de peso. Entre 2008 e 2019 havia uma tendência de diminuição do número de crianças com peso a mais daquele que é considerado normal. Contudo, no ano passado os números vieram a contrariar essa queda.

O estudo COSI Portugal, coordenado pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, revelou que a atividade física, entre 2019 e 2022, registou uma diminuição, o que coincidiu com o confinamento da pandemia e resultou em crianças cada vez mais sedentárias. O uso dos computadores e de jogos eletrónicos, também podem ter impedido a diminuição do peso nas crianças. Enquanto que, em 2019, cerca de 18,1% utilizava computador, para fins de lazer, no ano passado esta percentagem registou um aumento para 27,4%. Os encarregados de educação reportaram, ainda, que a maioria das crianças (69%) ia de carro para a escola, enquanto apenas 20% se deslocava a pé.

Ainda assim, relativamente aos hábitos alimentares, entre estes dois anos mencionados, assistiu-se um aumento do consumo diário de fruta (8,1%). Enquanto o consumo de refrigerantes açucarados, consumidos até três vezes por semana, diminuiu 2,2%.

Algumas instituições de ensino diminuíram a disponibilidade de snacks doces e salgados, para venda dentro do recinto, assim como de refrigerantes açucarados. No sentido inverso, aumentaram a disponibilidade de legumes e de fruta fresca. O ano passado havia mais 10% de fruta, a ser consumida pelas crianças, e 11,5% de legumes.



Durante a pandemia, já que as pessoas foram obrigadas a permanecer em casa, as crianças recorreram mais aos snacks. Os doces aumentaram 20% e os salgados 14,4%.

Ao todo, o estudo COSI Portugal 2022 contou com a participação de 226 escolas, onde foram avaliadas 6.205 crianças. Foram também analisados outros fatores que pudessem condicionar o peso durante o primeiro ano de vida, como o estado nutricional da mãe, o peso à nascença e a amamentação materna.

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana