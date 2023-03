A discografia dos De La Soul já chegou ao streaming

Os De La Soul pertencem a um dos coletivos de hip hop mais marcantes do final da década de 90: os Native Tongues. Agora toda uma nova geração pode descobrir a sua música ao mesmo tempo leve, afrocêntrica e cómica. Ao fim de vários anos de conversa, os discos dos De La Soul estão nas plataformas de streaming.



Os Native Tongues incluíram artistas icónicos do final dos anos 80, inícios dos anos 90 como os Jungle Brothers, Queen Latifah ou os A Tribe Called Quest. Deste grupo faziam também parte os De La Soul, banda composta por três jovens: Trugoy The Dove (que morreu em fevereiro deste ano), Posdnuos e Maseo. O primeiro disco da banda, 3 Feet High and Rising, é um dos principais marcos do hip hop, tendo conquistado espaço de divulgação para aquele género que continuava em franco crescimento, em parte devido ao single "Me Myself and I" (pelo qual a banda não tinha especial carinho).





Os De La Soul lançaram ainda outros discos bastante apreciados como De La Soul Is Dead (1991) ou Stakes Is High (1996). Todos estes discos passam a estar disponíveis nas plataformas de streaming, bem como os mais recentes, incluindo And the Anonymous Nobody... de 2016.