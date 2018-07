Enquanto espécie migratória, a íbis-eremita ainda está extinta. As populações da ave desaparecida há mais de 300 anos do centro da Europa voltaram à Alemanha e à Áustria há poucos anos após um esforço de conservação, mas elas ainda não voam sozinhas para Itália no Inverno como era suposto. Um humano num ultraleve é a melhor hipótese de aprenderem a migrar.

Em 2018, um ultraleve já acompanhou cinco vezes bandos de íbis-eremitas rumo à Toscana, em Itália. Cada viagem dura três semanas, com as aves incitadas pelos seus "pais adoptivos" através de um megafone: "Venham, venham íbis!", ouve-se no céu.





Uma das pessoas que as incita é Corinna Esterer, do projecto de conservação da espécie Waldrappteam. As aves vêem-na como uma mãe, visto que ela é uma das humanas que cuidou de 31 crias nascidas em cativeiro. Alimentava-as dez vezes por dia, até que cresceram o suficiente para ir para um campo de treino na Alemanha.

"[O projecto] É mesmo pioneiro, o primeiro exemplo do seu género em que reintroduzimos uma espécie de ave com a ajuda da migração liderada por humanos", contou Johannes Fritz, que encabeça o projecto, ao jornal britânico The Guardian.

Mas como surgiu esta ideia? Fritz recordou ter visto um filme de 1996, chamado Voando para Casa, em que um pai e uma filha tentam orientar um bando de gansos órfãos.

A ideia foi aplicada às íbis-eremitas: com sucesso, espera-se que 120 aves consigam migrar entre os Alpes e a Toscana. Mais tarde, serão autónomas.

As imagens das aves a seguir o ultraleve são impressionantes: porém, para elas, é mais fácil ir atrás dos "pais" no chão que no ar. "Ainda não percebem bem o que acontece quando os pais deles se sentam aqui [no ultraleve]. Mas um dia, do nada, fará sentido. E aí poderemos levá-las para a Toscana", crê Fritz.