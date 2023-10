O Ministério Público (MP) pediu esta segunda-feira a condenação a uma pena suspensa para a viúva de Carlos Amaral Dias. De acordo com o MP e Joana Amaral Dias, filha do psiquiatra e autora da queixa, Susana Quintas terá envenenado o marido sete vezes. A arguida nega todas as acusações. A leitura do acórdão ficou marcada para dia 20 de novembro.