Pais queriam levar criança com doença degenerativa à Cidade do Vaticano para tratamentos, apesar da recusa dos tribunais e médicos.

O Tribunal da Relação britânico recusou hoje o recurso dos pais de Alfie Evans, criança que sofre de uma doença degenerativa do sistema nervoso central e cujo caso divide a opinião pública britânica. O recurso era a tentativa de os pais de Evans, de 23 meses, o levarem a Itália para que fosse submetido a um tratamento. O Supremo Tribunal britânico já lhes tinha recusado a viagem, apoiando a opinião dos médicos que defendem que nada há a fazer por Alfie.

A batalha legal entre os pais de Alfie e os seus médicos dura há meses. O papa Francisco e as autoridades italianas intervieram e apoiaram as pretensões da família, de que o filho recebesse tratamento num hospital do Vaticano, concedendo-lhe a cidadania italiana.



Os médicos que estão a tratar Alfie no Hospital Pediátrico Alder Hey, em Liverpool, dizem que o bebé está num "estado semivegetativo", em resultado de uma doença degenerativa do cérebro que não conseguiram identificar com precisão, que ele tem actividade cerebral reduzida e que é inútil proceder a mais tratamentos.



Os pais - Tom Evans, de 21 anos, e Kate James, de 20 anos - recusaram-se a aceitar a decisão. Lutavam para impedir que as máquinas que mantêm o filho vivo fossem desligadas e queriam levá-lo para o Hospital Pediátrico Bambino Gesu, do Vaticano. Os seus advogados garantiram a realização de uma audiência de emergência hoje, um dia depois de Alfie ter sido retirado do ventilador, após uma série de decisões judiciais terem impedido mais tratamento médico.



O pai do bebé disse hoje que Alfie sobreviveu seis horas sem respiração assistida e que, em seguida, os médicos retomaram o fornecimento de oxigénio e hidratação.