O único urso polar que nasceu nos trópicos morreu hoje, aos 27 anos. Inuka, que vivia no Jardim Zoológico de Singapura, foi abatido pelos tratadores. Há cinco anos que Inuka lutava contra vários problemas de saúde.Tinha 27 anos em idade de urso polar, mas 70 em idade humana. Sofria de artrite, problemas dentários e infecções no ouvido. No seu pêlo, via-se uma mancha verde que, segundo o staff, se devia ao crescimento de algas.Cheng Wen-Haur, do Jardim Zoológico de Singapura, anunciou a sua morte. "Por muito que desejássemos manter Inuka connosco o máximo tempo possível, a nossa primeira responsabilidade é o seu bem-estar", afirmou. "A maior gentileza foi aliviá-lo do seu sofrimento prolongado."Inuka nasceu em 1990. Os pais dele eram Nanook e Sheba, que vinham do Canadá e da Alemanha, respectivamente. Nanook morreu aos 18 anos e Sheba aos 35. No meio natural, os ursos polares vivem até aos 18 anos.Face à morte de Inuka, o Jardim Zoológico já anunciou que não terá mais ursos polares.