Alfie Evans morreu aos dois anos de idade depois de uma batalha legal sobre se se deveria prolongar a sua vida de modo artificial.

Kate James, a mãe do bebé Alfie, despediu-se do filho com um poema que publicou no Facebook. A criança de quase dois anos morreu depois de uma batalha legal para que experimentasse novos tratamentos no estrangeiro, algo com que nem juízes nem médicos concordavam por defender que nada havia a fazer pela criança.



Alfie Evans sofria de uma doença degenerativa do sistema nervoso central. Morreu depois de alguns dias sem apoio das máquinas de suporte de vida, às 2h30 de sábado, dia 29.



Kate James partilhou este poema, que tinha sido publicado por uma apoiante de Alfie Evans. No fim escreveu: "Dorme bem meu querido. O mundo chora a tua perda."



Leia o poema na íntegra:



"Mamã por favor não chores agora

Porque tenho de ir dormir.

Estarei sempre ao teu lado

Para secar as lágrimas que chorares.

Papá sê forte agora.

É tempo de eu descansar.

Os três juntos

Lutámos, demos o nosso melhor.

Levaram a minha luta a todos.

Aos tribunais, à Rainha, ao Papa

Enquanto cuidavam do vosso bebé

Nunca perderam a esperança.

E agora a dor é pesada.

Agora que chegou a altura de partir.

Apesar de não me poderem mais segurar nos braços

Vou viver no vosso coração

Porque Deus me chamou

Para me sentar ao lado dele

A olhar por cada um de vocês

Com orgulho inesgotável.

Uma última mensagem ao meu exército.

Segurem quem amam com força

Porque o tempo de ninguém é prometido.

Agora tenho de dizer boa noite."