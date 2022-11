Templo de antiguidades tem os dias contados: 'Vou chorar quando sair'

Há quem recue no tempo, quando lá entra. Sentem-se em casa da avó, dizem turistas estrangeiros (90% da clientela) ao percorrerem o Armazém. Templo de antiguidades, em Miragaia (Porto), depressa ficou na mira da imprensa internacional: primeiro foi o The New York Times a falar da loja de 1.500m2, depois o The Observer e Le Figaro. Um paraíso para colecionadores – ali está tudo à venda, até a cadeira em que os visitantes se sentam para beber vinho do Porto, conceito importado de Nova Iorque. Mas agora tem os dias contados, apurou a SÁBADO.