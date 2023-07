DelWrap. Restaurante viral do TikTok ainda corre risco de fechar?

Começou por ser um apelo, mas rapidamente se tornou numa esperança para Miguel Ribeiro. Se tem TikTok provavelmente já ouviu falar no DelWrap, o restaurante que estava prestes a fechar e que numa semana se tornou viral. O sucesso aconteceu de forma inesperada, após Filipa, de seis anos, filha de Miguel Ribeiro (dono do DelWrap), ter publicado um vídeo no TikTok com um apelo. "TikTok faz a tua magia e ajuda o restaurante do meu pai. Ele não tem tido muitos clientes e tem andado muito stressado por causa dos problemas financeiros… se quiseres ajudar e passar por lá chama-se DelWrap e a comida é mesmo muito boa! É na Rua do Monte Cativo 426, Porto, Portugal", foi com esta mensagem, na legenda do vídeo, que Filipa alcançou o coração de 3,2 milhões de pessoas.