Quando os ricos “saíram do armário”

Na noite de fecho do ano de 1987, o jantar terminou com fados – à boa maneira portuguesa. Inesperado foi um dos seus anfitriões: João de Deus Pinheiro. O então ministro dos Negócios Estrangeiros gostava de cantar desde menino, ao estilo de Coimbra, mas aquela ocasião foi uma estreia. Não desiludiu: ao fim de duas canções, houve aplausos entusiasmados de toda a plateia. Foi uma noite divertida e Francisco Pinto Balsemão só não mostrou também os seus dotes musicais, porque não havia espaço para uma bateria. À hora do café, houve presentes para os convidados: perfumes para as senhoras; para os homens, um livro do arquiteto Tomás Taveira (o então proprietário do espaço).



Mas o réveillon não ficou por ali. Ao lado, na discoteca, à meia-noite houve uma chuva de confetis brancos e a música da coqueluche das Doce, Helena Coelho. Entre os ilustres, Leonor Beleza aproveitava para fazer uma pausa dos problemas da Saúde – a pasta que então assumia como ministra.



Desengane-se se acha que esta foi uma vez sem exemplo. É que nem as noites, nem (certas) discotecas, eram estranhas a políticos, banqueiros, empresários ou até aristocracia por esta altura. Razão: corriam os anos 80 e “Portugal tinha acabado de sair de uma fase negra e sombria”, diz à SÁBADO o empresário da noite, José Manuel Trigo. O espaço que acolheu o ano 1988 (descrito no início do texto) era um dos de eleição deste público – se não o mais emblemático. Chamava-se Banana Power, mas era conhecido como o Bananas – em Alcântara, Lisboa, onde se encontra agora a discoteca Twins. Foi onde Lili Caneças passou “as melhores noites” da sua vida, mas também onde Francisco Sousa Tavares (pai de Miguel Sousa Tavares) passava a noite a jogar gamão.