As coleções mais excêntricas

“Queres isso para quê? Para fazer uma capoeira de galinhas?” Foi o comentário que Paulo Marques ouviu de um amigo quando, em 1996, comprou o primeiro elétrico – não de brincar mas um à escala real que, até esse ano, circulou pelas ruas de Lisboa. “Estava impecável. Custou-me 100 contos [cerca de 776 euros]”, conta à SÁBADO.



Nessa altura ninguém entendia o que faria com o aparelho e nem ele conseguia explicar bem o sonho. O que sabia era que sempre tinha sido apaixonado por aquele meio de transporte. “Até comecei a andar, em miúdo, ou seja, a dar os primeiros passos à espera de um elétrico, foi na estação de Santos. O meu pai estava de um lado, a minha mãe do outro e eu caminhei.”



Hoje estão estacionados 13 elétricos num terreno de um hectare na zona do Carregado. Oito são exclusivamente de Paulo, tem um nono em sociedade com um amigo e os restantes não lhe pertencem mas estão ali para restaurar. Um dos que está parado fora do armazém ainda tem a tinta fresca. “É um antigo funcionário da Carris que pinta tudo à trincha. Foram precisas 170 horas.”