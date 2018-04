A transportadora aérea portuguesa (TAP) vai ter uma ligação directa entre Lisboa e Buenos Aires, anunciou hoje, na capital argentina, o presidente do conselho de administração da transportadora.Miguel Frasquilho fez o anúncio durante a reunião do conselho mundial de viagens e turismo (WTTC), a decorrer na capital argentina, e afirmou estar confiante na inauguração da rota já no próximo ano.O arranque dependerá, contudo, dos prazos de entrega dos novos aviões da Airbus, que estão a ser incorporados na frota da companhia portuguesa, frisou.Miguel Frasquilho aproveitou a ocasião para reforçar a "história de sucesso da TAP", uma companhia que conseguiu afirmar-se numa altura em que "o país enfrentava uma crise interna e resgates da União Europeia".Até há três anos, a TAP era "uma empresa pública e não rentável, sem capital para poder reformar a frota, mas a entrada de investidores privados a 50% permitiu o crescimento", disse, citado pela agência espanhola EFE.O gestor assegurou que a crise terminou e a que "TAP está a expandir a frota, com novas aeronaves e operações na Europa, América Latina e América do Norte"."A TAP está entusiasmada com este novo projeto e espera que os argentinos aproveitem a oportunidade para visitar Portugal", concluiu.