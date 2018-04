Apesar do sol lá fora, a chuva prepara-se para voltar este fim-de-semana e com ela, um problema em muitas casas: secar a roupa. Quem não tem máquina de secar arrisca-se a ter de encontrar espaços interiores onde pendurar as peças de roupa, o que não faz bem à saúde.Tal foi provado em 2012, através de um estudo do Instituto de Investigação em Arquitectura Ambiental Mackintosh de Glasgow. Os cientistas desta universidade escocesa registaram níveis altos de humidade no interior das casas quando as roupas lá secam. Quem fica mais afectado são as pessoas mais sujeitas a riscos que sofrem de asma, rinite, infecção respiratória e alergias.A humidade origina fungos, mofo e ácaros nas casas, que proliferam num ambiente muito húmido e de temperatura amena – o que se cria quando a roupa seca dentro de casa. "Os ambientes húmidos fomentam o crescimento de mofo que pode libertar ‘sementes’ chamadas esporas", e causam reacções alérgicas em algumas pessoas.O que se pode fazer, caso a casa não um espaço exterior coberto para secar a roupa, é recorrer a uma máquina de secar ou a um desumidificador.