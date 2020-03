Coronavírus: lavar as mãos durante 20 segundos? Cante uma destas canções

"Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com água e sabão, esfregando-as bem" sugere a Direção-Geral de Saúde na sua página com sugestões para viajantes. O Serviço Nacional de Saúde britânico (NHS) fez a mesma sugestão e a jornalista Jem Monnier e o jornal The Guardian decidiram compilar algumas canções cujos refrões têm aproximadamente 20 segundos, para que os possa cantarolar enquanto lava as mãos.A primeira sugestão do NHS foi que se cantasse duas vezes os "Parabéns". Se cantar a versão portuguesa bastará uma vez, já que existem dois versos.Mas como cantar os parabéns pode ser monótono, confira abaixo as canções sugeridas pela jornalista e pelo jornal:Aproveite para treinar para o concerto que os canadianos vão dar no Rock in Rio, em Lisboa, este ano e trauteie o famoso refrão:Para alguns cantar uma canção country enquanto desinfeta as mãos pode não ser ideal, podendo sempre optar pela versão gravada pelos White Stripes ao vivo. De qualquer das formas, o importante é mesmo que esfregue bem as mãos.Aqui o desafio talvez seja mesmo lavar as mãos sem abanar o resto do corpo todo (pode ser também um bom desafio para a memória decorar as letras do refrão: Whether you're a brother or whether you're a mother/ You're stayin' alive, stayin' alive/ Feel the city breakin' and everybody shakin'/ And we're stayin' alive, stayin' alive):Uma canção onde se pede chuva para o continente africano e com um refrão cativante pode ser também uma boa solução:Pode ainda cantar o refrão da canção de um dos mais famosos músicos folk dos EUA: