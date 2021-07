Mamadou Ba acusa Goucha de sair 'do armário racista'

O dirigente do SOS Racismo acusou o apresentador de "homonacionalismo" pela sua ligação a Mário Machado e de cumplicidade com o racismo por se alinhar com Suzana Garcia.

Reagindo ao anúncio de que Manuel Luís Goucha vai presidir à comissão de honra da candidatura de Suzana Garcia, Mamadou Ba acusou o apresentador da TVI de se afiliar à "candidata racista do PSD na Amadora".



Pelo Twitter, o dirigente do SOS Racismo disse que "Goucha, o gay que tentou reabilitar Mário Machado, um criminoso nazi homófobo assumido, sai agora definitivamente do armário racista". A decisão, afirma, "vai para lá do sinistro homonacionalismo".



Mamadou Ba equipara a atitude de Goucha à de "pessoas lgbtqi+ a andarem de braço dado com homófobos, como a vossa criminosa celebridade de cabeça rapada", referindo-se a Mário Machado, que Goucha recebeu no seu programa televisivo.