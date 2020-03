ePaper ou encontre-o nas bancas a 04 de março de 2020.

Na Pastelaria 1800, em Lisboa, os croquetes alinham-se numa pirâmide perfeita e satisfatória ao olhar. É de resto isso, e não tanto a sua beleza individual, que nos leva a pedir um. O empregado de balcão pergunta se sabemos quantos são ali vendidos por dia e mostra o dedo mindinho, o anelar e aquele de que a seriedade desistiu e a que chamamos pai de todos. "Três?", perguntamos, com medo da resposta: na pirâmide estão 50 e lamentamos o desperdício. "300. Todos feitos aqui, os melhores."É muito fácil encontrar quem garanta que o seu croquete, o da sua pastelaria, ou o de uma casa que descobriu recentemente é definitivamente o melhor. Se lhe dissermos que João Soares já o fez não estamos a lançar o seu nome aleatoriamente. Há cerca de um ano, este publicava no Facebook que a Pastelaria 1800 tinha "um dos senão mesmo o melhor croquete de Lisboa". Mais: garantia que não tinha nada a ver com a localização no largo do Rato (perto da sede do Partido Socialista) - só os tinha descoberto recentemente.Não duvidando, parece-nos tão difícil escolher o melhor croquete, como dizer, afinal, o que é um bom croquete. Uns preferem uma massa cremosa, com um sabor a carne pouco intenso, como os da Pastelaria 1800 ou os da Portugália da Almirante Reis, em Lisboa (diferentes dos dos restantes da cadeia, garantem-nos).No entanto, sobre este tipo de croquetes poder-se-ia dizer que "parecem ter sido recheados com jornal" (também não inventamos aqui, a expressão já foi usada pelo pai de uma das jornalistas que aqui se lhe dirige, caro leitor) - e não nos é difícil perceber a comparação, talvez por trabalharmos em imprensa. Quem é desta opinião prefere croquetes como os do Café do Paço ou do Pigmeu, ambos em Lisboa, com carne desfiada e mais encorpados.