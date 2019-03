O Supremo Tribunal de Espanha decidiu no início de março que um homem pode continuar a ver a filha não biológica apesar de se ter divorciado da mãe dela. Na sentença, os juízes frisaram os laços de afeto em vez dos vínculos biológicos.

Até ao divórcio, o homem pensava ser pai de uma criança de seis anos. Os testes de paternidade revelaram o contrário e, por isso, a mãe biológica da menina e sua ex-mulher opôs-se a que a menor e o ex-marido se relacionassem.

Contudo, o Supremo Tribunal foi contra as alegações da mulher em como o relacionamento poderia destabilizar a menor. Depois da separação do marido, a mãe manteve uma relação com o pai biológico da criança.

A criança questionava por que razão tinha deixado de ir com a irmã de quatro anos (filha biológica do casal que se separou) à casa do que pensava ser o seu pai. Para o tribunal, romper esse vínculo que era "uma referencia muito importante para a menor" seria prejudicial para ela. Por isso, a solução mais benéfica é manter o regime de visitas estabelecido depois do divórcio, que determina o contacto da menor e do pai da sua irmã em fins-de-semana e férias.

A falta de um vínculo biológico "não pode impedir ou ser um obstáculo para poder continuar a manter uma relação e contacto amplos, dado que essa relação faz parte ou integra-se, sem dúvida alguma, no conceito de familiar". O direito do homem divorciado a relacionar-se com a que pensava ser sua filha é "inquestionável", e a menor sai beneficiada por também preservar a relação com a irmã.