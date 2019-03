O artigo continua abaixo do vídeo que contém o trailer já lançado pela HBO.As revelações foram feitas no Reddit pelo utilizador TheRealFikiDoctor, já conhecido daquele site por divulgar informações sobre a série da HBO.Entre as revelações estão reuniões e informações sobre as primeiras personagens a aparecer no episódio.De acordo com as publicações do utilizador, que afirma ter visto o primeiro episódio, o mesmo começa com a chegada de Varys, a Aranha, e Tyrion, o Duende, a Winterfell, de carroça.Posteriormente vai haver o reencontro entre Jon Snow e Bran Stark (que foram criados pensando que eram meios-irmãos) e o Rei no Norte vai apresentar Daenerys (sua tia, com quem esteve sexualmente envolvido no último episódio da última temporada) à sua suposta meia irmã, Sansa. A única pessoa que, até agora, sabe da relação familiar entre Jon e Daenerys é Bran.A meioo destes encontros e re-encontros, Bran vai contar a Daenerys e Jon que o dragão "morto" no final da temporada passada agora é controlado pelo Rei da Noite.E por falar em relações incestuosas, o que vão pensar os senhores do Norte sobre a sua nova rainha que anda sempre de ombros descobertos? Aparentemente, nada bem. Lady Mormont lembra, em assembleia, que Snow foi escolhido rei do norte, não a Mãe de Dragões.Já no final do episódio vai haver tempo para outro re-encontro em Winterfell (sim, mais um). Desta vez será Jon Snow com Arya Stark, num dos mais esperados encontros, já que a última vez que vimos os dois juntos foi na primeira temporada da série.

Viajando para sul, para Porto Real, Quyburn (o que criou um monstro de Frankenstein sempre com um balde na cabeça) informa Cersei que o dragão morto agora está sob o domínio dos caminhantes brancos.



Continuando focados em Cersei, volta Euron, o tio Greyjoy que informa Yara de que irá até Porto Real para "fazer amor" (mas a expressão utilizada é um verbo de quatro letras, no infinitivo e que começa por "f"). E aparentemente, quando chega com o exército de Essos, é mesmo isso que consegue de Cersei.

A última temporada de Game of Thrones estreia no dia 14 de abril.