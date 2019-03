Nove livros que é preciso ler

Com as livrarias entupidas de novidades, o crítico de livros da SÁBADO olhou para os lançamentos dos últimos meses e escolheu nove títulos obrigatórios

Edward St. Aubyn (n. 1960), o romancista inglês mais fulgurante da sua geração, apresenta Dunbar e as suas Filhas. Henry Dunbar, CEO absoluto de uma multinacional de comunicação (alegoria de Murdoch?), enclausurado pela família numa residência sénior para bilionários, atolado em psicofármacos, consegue fugir, mas não recupera o poder global. St. Aubyn é virtuoso na forma como descreve as personagens, os estados de espírito e as planícies geladas do Lake District. Notável.



A italiana Natalia Ginzburg (1916-1991) regressa com Léxico Familiar. O livro acompanha os anos da ascensão do fascismo italiano, as leis raciais de Mussolini e a Segunda Guerra Mundial. Os Levi são judeus, Natalia é a mais nova de cinco irmãos. A escrita seca recupera os fulgores da adolescência, as ignomínias da guerra, os combates ideológicos, as dúvidas (América ou Palestina?), em suma, a vida como ela foi.



Um dos jornalistas mais célebres do século XX foi o polaco Ryszard Kapuscinski (1932-2007), autor de bestsellers planetários. Mas, como demonstrado na biografia escrita por Artur Domoslawski - Kapuscinski. Uma Vida -, o seu percurso está cheio de zonas de sombra. A surpresa surge com a revelação de que muitos "factos" eram efabulados: as amizades com Che Guevara, Allende e Lumumba; a presença na Praça de Tlatelolco, na Cidade do México, durante o massacre de 1968; a história de como o pai "escapou" ao massacre de Katyn, etc.



Advogada, feminista e ativista política, Alice Brito (n. 1954) junta à nitidez da voz autoral a vantagem suplementar da oralidade bem calibrada. A Noite Passada dá testemunho do País acabrunhado dos anos 1950-70, a queda do Estado Novo, os "desacertos" de Setúbal, cidade-palco do romance e, por fim, a ressaca do 25 de Novembro de 1975.



Nunca é demais sublinhar a importância de Fernando Assis Pacheco (1937-1995) no contexto da poesia portuguesa do século XX. Mantendo o título original, A Musa Irregular, a edição aumentada da sua obra poética, organizada por Abel Barros Baptista, colige os 10 livros publicados em vida, o Lote de Salvados que fechava o volume de 1991, o livro póstumo Respiração Assistida, bem como um Suplemento ao Lote de Salvados, secção que inclui 10 poemas-colagem, mas também inéditos e dispersos.



Margarida Vale de Gato acrescentou O Pangolim e Outros Poemas à língua portuguesa. Antologia bilingue, a tradutora ilumina a poesia de Marianne Moore (1887-1972), que considera "a mais persistente e porventura mais notável voz feminina" do modernismo americano.



No texto que serve de prefácio à coletânea de contos Anoitecer no Paraíso, Mark Berlin explica o que foi a vida da mãe, Lucia Berlin (1936-2004), outsider dos círculos institucionais da comunidade literária americana até à publicação do livro póstumo Manual para Mulheres de Limpeza, publicado 11 anos após a sua morte.



Autor de uma obra extensa e poeta consagrado, Nuno Júdice (n. 1949) publica O Café de Lenine, uma novela que põe em pauta o presente. Sirvam de exemplo Madame Bovary, de Flaubert, e A Cartuxa de Parma, de Stendhal. Um divertissement culto com ecos do imaginário "surrealista", forma enviesada de classificar uma narrativa suportada em personagens e factos concretos, direta ou indiretamente citados, tais como Lenine, Camões, Eça, Dante, Lispector, a Primeira República, o rendimento social de inserção, o ofício de escritor e outras derivas.



António Sousa Homem, heterónimo de um conhecido escritor, deu à estampa mais uma compilação das suas crónicas - O Crepúsculo em Moledo. Acabado de sair dos prelos, com prefácio de João Pereira Coutinho, constitui a quarta coletânea de crónicas deste "reacionário minhoto", guardião dos pergaminhos de Moledo, advogado e botânico, porventura o derradeiro miguelista. Numa prosa irrepreensível, Sousa Homem ilustra o presente à luz da tradição histórica: "A verdade é que nunca fomos liberais. Temos um problema grave com o dicionário."