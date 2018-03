As cinzas do físico serão enterradas na Abadia de Westminster, em Junho, junto a alguns dos maiores cientistas da história tal como Isaac Newton e Charles Darwin.





O funeral do físico Stephen Hawking realizou-se este sábado, em Cambridge, na igreja Great St. Mary's. O cientista faleceu no passado dia 14 de Março, mas as cerimónias fúnebres realizam-se apenas agora, perante uma multidão que fez questão de prestar uma última homenagem a "uma das mentes mais brilhantes do meio cientifico".O caixão de Stephen foi decorado com rosas e lírios e durante a cerimónia tocou a melodia "Beyond the Night Sky", inspirada na astronomia e criada exclusivamente para Hawking.Foram várias as personalidades que quiseram marcar presença na despedida do físico. Entre elas, o actor Eddie Redmayne, que viveu a personagem do professor no filme A Teoria de tudo, e a actriz Felicity Jones que representou o grande amor da vida de Hawking, Jane Hawking.